Прямой эфир
Сюжет:

Названа дата возобновления работы британского парламента

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, в 11:30 по местному времени (13:30 мск). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Неспокойно в британском королевстве: как в стране готовятся к Brexit
За пять недель до выхода из ЕС граждане смирились с любым из сценариев разрыва

Кроме того, Беркоу назвал решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента «недвусмысленным».

Соответствующее решение Верховный суд принял ранее 24 сентября. Судья фактически признала правоту оппозиционных партий, которые с самого начала заподозрили премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытке отстранить парламентариев от определения хода Brexit.

В связи с этим лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к премьеру с призывом уйти в отставку. Его поддержали и другие оппозиционные политики.

В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из Евросоюза (EC). Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время.

При этом, по словам Джонсона, он не лгал королеве Елизавете II, когда просил об остановке работы парламента.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом премьер-министр настаивает на том, что Британия покинет ЕС в обозначенный срок в любом случае.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Финский премьер заявил об ожидании от Джонсона предложений по ирландской границе
Кэмерон в мемуарах назвал Джонсона лжецом и карьеристом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019