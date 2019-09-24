Названа дата возобновления работы британского парламента

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, в 11:30 по местному времени (13:30 мск). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Кроме того, Беркоу назвал решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента «недвусмысленным».

Соответствующее решение Верховный суд принял ранее 24 сентября. Судья фактически признала правоту оппозиционных партий, которые с самого начала заподозрили премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытке отстранить парламентариев от определения хода Brexit.

В связи с этим лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к премьеру с призывом уйти в отставку. Его поддержали и другие оппозиционные политики.

В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из Евросоюза (EC). Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время.

При этом, по словам Джонсона, он не лгал королеве Елизавете II, когда просил об остановке работы парламента.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. При этом премьер-министр настаивает на том, что Британия покинет ЕС в обозначенный срок в любом случае.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.