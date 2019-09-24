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Производство мяса и молока выросло в Краснодарском крае

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Аграрии в Краснодарском крае увеличили производство мяса и молока. Специалисты связывают улучшение показателей с наличием хорошей кормовой базы и мерами государственной поддержки.

По данным администрации региона, все формы хозяйствования произвели 327,5 тыс. т мяса скота и птицы, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 6,7%. Рост производства молока составил 0,3%. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В краевом управлении животноводства считают, что хорошие показатели у аграриев связаны с крепкой кормовой базой, высоким генетическим потенциалом животных, а также созданием оптимальных условий содержания скота. Кроме того, фермеры получают значительную государственную поддержку. Ежегодно аграрии получают в виде субсидий более 1 млрд рублей.

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