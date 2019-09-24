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Кремль счел неприемлемым отказ США выдать визы делегации из России

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Отказ американских властей в выдаче въездных виз делегации из России на Генеральную ассамблею (ГА) ООН — весьма тревожная и неприемлемая ситуация. Об этом сообщил во вторник, 24 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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По его словам, Вашингтон нарушил «свои собственные международные обязательства». В случае с поездкой российской делегации на ГА ООН речь идет об обязательствах США, а не о двусторонних отношениях, отметил он. Как указал Песков, ситуация требует жесткой реакции и со стороны Москвы, и со стороны ООН, пишет «Газета.ру».

Некоторые члены делегации из России не поедут в Нью-Йорк

Американские визы не получили десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев. Группа дипломатов планировала вылететь в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН 24 сентября.

По словам Косачева, делегация из России обязательно обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем эту ситуацию.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала «несостоятельными» заявления о том, что ситуация сложилась по техническим причинам.

Она также опровергла высказывание американской стороны о том, что делегация якобы подала документы не вовремя, отмечает «Федеральное агентство новостей». Отказ в визах российским делегатам стал возмутительным примером неуважения со стороны США к этой организации, подчеркнула дипломат.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, заместителю главы дипмиссии Соединенных Штатов в РФ заявлен протест.

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