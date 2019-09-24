Мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину откроют в Липецке

В Липецке 26 сентября откроют мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. С такой инициативой выступили родственники поэта, власти города поддержали идею. Доска появится на доме по улице 8 Марта.

Как пишет GOROD48, Сергей Панюшкин написал более 30 книг поэзии и прозы, получил несколько премий, был первым председателем Липецкого краеведческого общества и Липецкого отделения Петровской академии. Благодаря его вмешательству было остановлено строительство гостиничного комплекса на липецком городище в 1987 году.

Как сообщалось в конце августа, в Долгоруково (Липецкая область) планируют установить памятник Козьме Пруткову. Монумент будет изображать единую личность и собирательный образ, созданный поэтом Алексеем Толстым и братьями Жемчужниковыми.