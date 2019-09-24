В России набирает популярность услуга «друга на час»

В стране все популярнее становится услуга так называемого друга на час. Тарифы разнообразные. Сервисом чаще пользуются мужчины. «Друга на час» вызывают как компаньона для видеоигр, да и просто пожаловаться на жизнь. Врачи всерьез обеспокоились психическим здоровьем россиян. «Дружба» за деньги может вызвать серьезные расстройства.