Речные трамваи возобновят движение в Хабаровске

Перевозка дачников на речных трамваях возобновится в Хабаровске. Теплоходы смогут подходить к ряду остановок с 27 сентября.

Возобновление пассажирских перевозок стало возможным благодаря снижению уровня воды в реке Амур. Специалисты Амурского речного пароходства совместно с представителями администрации обследуют берег и составляют перечень остановок, куда смогут подходить теплоходы. Возобновление перевозок запланировано на 27 сентября. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

До воскресенья перечень остановок планируется расширить. В администрации уточнили, что для безопасности пассажиров необходимо, чтобы уровень воды опустился еще на 20–30 см, а также подсох берег.

Ранее сообщалось, что снижение уровня воды в Амуре отмечается на большей части Хабаровского края. В 56 населенных пунктах по-прежнему остаются подтопленными приусадебные участки и дома.