Пластического хирурга-самоучку Брауде проверит полиция

Полиция заинтересовалась деятельностью скандально-известного пластического хирурга-самоучки Емельяна Брауде после расследования журналистов телеканала Рен ТВ. Шрамы на лице, частичная потеря зрения — далеко не полный список бонусов от этого врача. Счет пострадавших от рук псевдодоктора идет уже на тысячи. Но желающих заплатить за сомнительный мастер-класс меньше не становится. Трансляцию своих операций Брауде ведет через Инстаграм прямо с чердака, нередко в процессе курит или даже пьет шампанское. К полицейской проверке подключился и Росздравнадзор.