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Сезон палов сухой травы ожидается в Уссурийске

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Возобновление палов сухой травы ожидается в Уссурийске. Сотрудники пожарного надзора возобновили рейды по жилым домам.

Специалисты пожарной охраны зафиксировали первый пал сухой травы на улице 8 Марта. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей силами очевидцев. Пожарные считают, что в дальнейшем число возгораний может вырасти, если жители Уссурийска не будут соблюдать меры безопасности. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Для профилактики сотрудники государственного пожарного надзора проводят рейды по жилому сектору для проверки соблюдения требований пожарной безопасности. С населением проводят беседы по поводу ликвидации травы на огородах и приусадебных участках, а также уборки мусора. Местным жителям рекомендуют проверить состояние электропроводки в жилых домах и готовность печей к отопительному сезону.

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