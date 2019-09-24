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Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

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Сильный ветер ожидается в Магаданской области. В связи с опасными погодными условиями спасатели объявили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в Магадане и Северо-Эвенском городском округе в ночь на 25 сентября ветер усилится до 22 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 19 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

На востоке Ольского городского округа скорость ветра в ночные часы будет достигать 25 м/с, днем ожидается шторм со скоростью ветра до 31 м/с. При этом местами возможен дождь.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске в связи с сильным ветром городские службы перешли на режим повышенной готовности.

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