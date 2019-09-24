Киноконцертный зал для инвалидов по слуху и зрению появится в Брянске

Киноконцертный зал для слепых и слабослышащих людей появится в Брянске в следующем году. Там будут показывать фильмы и устраивать игры «Поле чудес», «Угадай мелодию».

По данным портала «Открытые НКО», это будет единственный в Центральном федеральном округе зал с тифломентированием (описанием предметов, пространства, действий — для незрячих) и субтитрированием (текст на экране — для глухих), передает NASHBRYANSK.RU. Оборудование позволит инвалидам интересно проводить свой досуг и развиваться.

В Брянском доме культуры Всероссийского общества слепых сделают ремонт за 11 млн рублей. Кроме нового зала, там будут базироваться восемь творческих коллективов, три студии, шесть спортивных клубов и восемь клубов по интересам.