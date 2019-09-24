Песков предостерег от метания стаканчиков в силовиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор задержанным на несанкционированных митингах в Москве, заявил о необходимости соблюдения закона.

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы... без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну, неужели вы этого не понимаете?» — сказал чиновник в ходе общения со студентами ВШЭ, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

Как подчеркнул представитель Кремля, «нельзя бросать пластмассовый стаканчик» в представителей силовых стурктур, будь то боец Росгвардии или полицейский.

«Ну, нельзя, это закон», — подчеркнул Песков.

Во время избирательной кампании в Мосгордуму в столице прошло несколько согласованных и несогласованных протестных акций. Поводом для них послужил недопуск ряда кандидатов от оппозиции к выборам в Мосгордуму.

Часть выступлений закончилась задержаниями участников и уголовными делами. Семи фигурантам суды уже вынесли реальные сроки наказания — от двух до пяти лет лишения свободы.