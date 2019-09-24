Прямой эфир

Песков предостерег от метания стаканчиков в силовиков

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор задержанным на несанкционированных митингах в Москве, заявил о необходимости соблюдения закона.

Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
Депутаты столичного парламента разрабатывают проект гуманизации законодательства

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы... без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну, неужели вы этого не понимаете?» — сказал чиновник в ходе общения со студентами ВШЭ, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

Как подчеркнул представитель Кремля, «нельзя бросать пластмассовый стаканчик» в представителей силовых стурктур, будь то боец Росгвардии или полицейский.

«Ну, нельзя, это закон», — подчеркнул Песков.

Во время избирательной кампании в Мосгордуму в столице прошло несколько согласованных и несогласованных протестных акций. Поводом для них послужил недопуск ряда кандидатов от оппозиции к выборам в Мосгордуму.

Часть выступлений закончилась задержаниями участников и уголовными делами. Семи фигурантам суды уже вынесли реальные сроки наказания — от двух до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве
В Кремле рассказали об осведомленности Путина о «деле Устинова»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019