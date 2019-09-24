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В «Зарядье» пройдут бесплатные астрономические наблюдения

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В московском парке «Зарядье» 25 и 27 сентября пройдут бесплатные астрономические наблюдения. Об этом 24 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Акцию приурочат к 90-летию Московского планетария, который отметит день рождения 5 ноября. В пресс-службе парка рассказали, что сентябрь считается наиболее благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В это время небо часто бывает безоблачным, благодаря чему можно разглядеть поверхности Луны и Солнца, а также Сатурн и Юпитер, пишет «Федеральное агентство новостей».

Посетителям 25 сентября расскажут о причинах возникновения темных пятен на Солнце, а также о том, что такое протуберанцы. Кроме того, гостей научат подбирать фильтры для телескопа. Открытые занятия пройдут с 12:00 до 15:00.

27 сентября наблюдения посвятят Луне, Сатурну и Юпитеру. С 19:30 до 21:30 посетители в деталях смогут рассмотреть лунные кратеры, горы и моря. Кроме того, будет видна Международная космическая станция, которая совершает один оборот вокруг земли примерно за 90 минут, пишет «Москва 24».

Такие астрономические наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции «100 часов астрономии». Целью акции является привлечение внимания к астрономии и помощь тем, кто уже знаком с этой наукой. Московский планетарий присоединился к акции в 2011 году, и теперь она проводится ежегодно, пишет РИАМО.

Вход на мероприятия бесплатный и без предварительной регистрации.

16 сентября обсерватория Gemini получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой крымским астрономом Геннадием Борисовым.

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