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Десять лесных участков пострадало от пожаров на Алтае за сутки

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В Алтайском крае за прошедшие сутки от пожаров пострадало десять участков лесного фонда. Об этом сообщает региональное минприроды.

По информации ведомства, возгорания ликвидированы в Знаменском и Ключевском лесничествах. В тушении были задействованы 13 работников пожарно-химических станций (ПХС), шесть лесных пожарных машин и один трактор, пишет altapress.ru.

Обнаружить очаги возгораний удалось с помощью пожарно-наблюдательных вышек и диспетчерской службы. Причиной возникновения пожаров называют неосторожное обращение с огнем местных жителей.

Пожароопасный сезон начал действовать в регионе с 5 апреля. За это время на землях лесного фонда было зарегистрировано 359 возгораний общей площадью 753,7 га.

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