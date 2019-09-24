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В МИД России назвали основной день визита Мадуро в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву начинается во вторник, 24 сентября. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Он сегодня прилетает, и, как я понимаю, основной день визита — это завтра»,— цитирует высокопоставленного дипломата «РИА Новости». Накануне венесуэльский лидер сообщил о том, что направляется в Россию, где состоится его встреча с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Мадуро, он также встретится с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику двусторонних отношений и найти пути, которые могут придать стимул кооперации двух стран в экономике.

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о подготовке к визиту в Россию венесуэльского лидера. Ранее о том же информировало посольство Венесуэлы в Москве.

В конце июля МИД России заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. 25 июля сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Другие государства, в частности Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего главу республики.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Лидер оппозиции призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо заявил о ее провале.

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