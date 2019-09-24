Молодые врачи в Приморье получат ежемесячные выплаты

В Приморском крае более 700 врачей получат ежемесячную денежную выплату. В число получателей включены молодые специалисты и медики, работающие на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Размер выплаты составит 10 тыс. рублей. Общее финансирование программы поддержки составит 56,6 млн рублей. Выплата предоставляется молодым специалистам, которые трудоустроились в течение года после окончания вуза, а также врачам территорий, приравненных к районам Крайнего Севера. Об этом пишет Vostokmedia.

По данным вице-губернатора Приморья Виктора Фисенко, с начала года в регионе действует пять мер поддержки молодых медицинских работников. Они распространяются на врачей и средний медицинский персонал. Выплаты предоставляются в том числе за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.