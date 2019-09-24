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Проект «Сельский тренер» стартует в Башкирии в 2020 году

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В Республике Башкортостан в следующем году начнется реализация проекта «Сельский тренер». На него планируют направить 60 млн рублей.

Как сообщил на брифинге министр молодежной политики и спорта региона Руслан Хабибов, на сегодняшний день на селе не хватает 130 тренеров, но при этом в 200 школах должна быть внедрена программа «Спортивная борьба — в школы». В связи с этим в 2020 году в 56 муниципалитетах будет запущен проект «Сельский тренер», пишет ИА «Башинформ».

По словам министра, каждый тренер, который придет на работу в сельскую спортивную школу, получит единовременную выплату в 600 тыс. рублей. На эти цели планируют выделить 60 млн рублей.

Проект реализуют в рамках сентябрьского указа главы республики Радия Хабирова.

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