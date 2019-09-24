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Организации в Подмосковье получат субсидии за иностранных туристов

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Комитет по туризму Московской области утвердил субсидии для организаций, которые увеличивают поток иностранных туристов в регионе. На поддержку туроператоров выделили 5 млн рублей до конца года.

Субсидия составит 2,5 тыс. рублей за одну ночь в гостинице, проведенную иностранным туристом в Подмосковье. Выплата будет производиться за гостей из 47 стран. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В рамках регионального проекта «Экспорт услуг в Московской области» из бюджета выделено 5 млн рублей до конца 2019 года, в 2020 году финансирование составит 10 млн рублей. Выплата субсидии производится при соблюдении в заявке минимальной численности 50 иностранных туристов на одного оператора.

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