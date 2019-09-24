Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.

По некоторым данным, артист разбил голову. Как рассказали очевидцы, он находился в состоянии опьянения, однако подтверждения этой информации пока нет.

Артиста доставили в одну из больниц Новочеркасска. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Сергей Гармаш известен как актер театра и кино, а также сценарист и продюсер. Среди его работ — роли в фильмах «Стиляги», «Морфий», «Елки» и «Матильда».