Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы
Народный артист России Сергей Гармаш получил травму в ростовском аэропорту Платов, сообщает РЕН ТВ во вторник, 24 сентября.
По некоторым данным, артист разбил голову. Как рассказали очевидцы, он находился в состоянии опьянения, однако подтверждения этой информации пока нет.
Артиста доставили в одну из больниц Новочеркасска. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.
Сергей Гармаш известен как актер театра и кино, а также сценарист и продюсер. Среди его работ — роли в фильмах «Стиляги», «Морфий», «Елки» и «Матильда».