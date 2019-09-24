Прямой эфир

Подснежники зацвели в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необычное природное явление наблюдают жители Амурской области. В Шимановске зацвели подснежники.

По данным местных жителей, в городе можно заметить цветы прострела, который также называют подснежником. Примечательно, что двумя неделями ранее горожане сообщали о цветении белой сирени, которая обычно распускается в июне. Об этом пишет Амурская служба новостей.

В 2018 году в октябре жители Амурской области сообщали о цветении жимолости. А в августе с запозданием зацвела слива.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Калининграде вновь зацвел каштан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Озеро в Зеленоградске загрязнили цветы кувшинки
Жители Симферополя высадят семейные деревья в Детском парке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019