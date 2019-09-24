Подснежники зацвели в Амурской области

Необычное природное явление наблюдают жители Амурской области. В Шимановске зацвели подснежники.

По данным местных жителей, в городе можно заметить цветы прострела, который также называют подснежником. Примечательно, что двумя неделями ранее горожане сообщали о цветении белой сирени, которая обычно распускается в июне. Об этом пишет Амурская служба новостей.

В 2018 году в октябре жители Амурской области сообщали о цветении жимолости. А в августе с запозданием зацвела слива.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Калининграде вновь зацвел каштан.