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Мактавиша освободили от должности главного тренера ХК «Локомотив»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Канадец Крэйг Мактавиш покинул должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте ХК.

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«ХК «Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

Уточняется, что исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор ХК «Локомотив» Александр Ардашев.

Крэйг Мактавиш — бывший хоккеист и тренер Национальной хоккейной лиги. В сезоне с 2011 по 2012 год являлся главным тренером команды АХЛ «Чикаго Вулвз». Весной 2013 года был назначен на пост генерального менеджера команды «Эдмонтон Ойлерз». 16 мая 2019 года он стал главным тренером ярославского «Локомотива».

12 сентября «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2. В составе команды шайбы забили Даниил Мисюль, Денис Алексеев, Антон Ландер, Рушан Рафиков и Павел Кудрявцев.

Со стороны «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев и Игорь Полыгалов. Шипачев в матче с «Локомотивом» набрал 599-е очко в КХЛ.

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