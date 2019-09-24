Лучший теннисист России Даниил Медведев станет лицом бренда «Тинькофф»

Группа компаний «Тинькофф» и первая ракетка России Даниил Медведев объявили о начале сотрудничества, подписав спонсорский контракт. Об этом сообщается на сайте компании во вторник, 24 сентября.

Уточняется, что Медведев, который теперь является официальным послом «Тинькофф», будет принимать участие в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях бренда на территории России.

«Мы постоянно следим за новыми героями и рады поддержать такого молодого и талантливого спортсмена, как Даниил. Это неординарный и смелый спортсмен, которому скоро не будет равных в мировом теннисе. Мы верим в это и желаем Даниилу скорейшего триумфа», — указано в сообщении банка.

В свою очередь теннисист выразил радость в связи с партнерством с компанией «Тинькофф», которая «поменяла представление о том, как должен выглядеть банк будущего. Я уверен в успехе нашего сотрудничества».

В период с 2012 по 2016 год компания также спонсировала профессиональную велокоманду «Тинькофф». Героем рекламного ролика стал гонщик команды, трехкратный чемпион мира и семикратный обладатель зеленой майки лучшего спринтера «Тур де Франс» Петер Саган.

Теннисист Даниил Медведев является первой ракеткой России, четвертой ракеткой мира и победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде. Он первый россиянин за последние 14 лет, который дошел до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. В 2019 году Медведев выиграл в 54 матчах из 71. В сентябре 2019 года он победил на турнире St. Petersburg Open, прервав 15-летнюю серию без побед россиян.