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Промышленный лов кеты остановили в Хабаровском крае

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Промышленный лов осенней кеты приостановили на территории Хабаровского края. Решение не затронет обычных рыбаков.

Рекомендации по приостановке лова были выданы в связи с низким подходом лососей к рыборазводным заводам. Специалисты Главрыбвода высоко оценивают вероятность, что закладка икры в инкубаторе будет выполнена в меньших объемах. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По решению комиссии по анадромным рыбам приостановка лова не затронет обычных жителей и представителей коренных народов. До конца путины традиционный и любительский лов продолжится. Осенняя путина в реке Амур и Амурском лимане продолжится до 10 октября.

По последним данным, в Хабаровском крае официально добыто свыше 6,4 тыс. т осенней кеты.

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