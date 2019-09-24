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В Подмосковье водитель сбил на пешеходном переходе двух полицейских

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Фото: vk.com/mskdtp
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В подмосковном Воскресенске водитель сбил на машине двух сотрудников полиции, шедших по пешеходному переходу. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

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«В городе Воскресенске на улице Советской 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — приводит сообщение правоохранителей ТАСС. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

По факту инцидента составлен административный протокол по ст 12.18 КоАП России «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Нарушителю грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

16 сентября в Хабаровске автомобиль сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель с месте происшествия скрылся.

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