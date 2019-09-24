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Более 830 т овощей доставят в арктические районы Якутии

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Жителей арктических районов Якутии обеспечат овощами. За 2019 год объем поставок составит 830 т.

Из-за обмеления рек завоз овощей может быть затруднен, тем не менее весь запланированный объем продукции доставят в северные районы любыми видами транспорта, заверили в республиканском правительстве. Глава Якутии Айсен Николаев определил увеличение обеспеченности населения качественной местной продукцией в качестве одной из стратегических задач развития сельского хозяйства.

До конца сентября авиарейсы доставят в арктические районы 23 т картофеля и овощей, сообщает ИА SakhaNews. Всего же до конца года необходимо завезти 113 т продукции. Общий объем поставок за год составит 830 т.

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