Берега и дно реки Урал очистили на экологической акции в Оренбурге

Экологическая акция «Нашим рекам — чистые берега» в 10-й раз прошла в Оренбурге. Сотрудники местного водоканала собрали около 10 кубометров мусора на берегу реки Урал, в районе первого подъема Южно-Уральского водозабора.

Предприятие выделило самосвал «КамАЗ», который увозил мешки с бытовыми отходами. Участники акции надели гидрокостюмы и очистили дно реки, отмечает РИА «Оренбуржье».

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ООО «Оренбург Водоканал» Борис Заводчиков и начальник отдела информационных технологий Андрей Волков погрузились в воды Урала, чтобы найти затонувший мусор.