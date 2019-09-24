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Берега и дно реки Урал очистили на экологической акции в Оренбурге

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Экологическая акция «Нашим рекам — чистые берега» в 10-й раз прошла в Оренбурге. Сотрудники местного водоканала собрали около 10 кубометров мусора на берегу реки Урал, в районе первого подъема Южно-Уральского водозабора.

Предприятие выделило самосвал «КамАЗ», который увозил мешки с бытовыми отходами. Участники акции надели гидрокостюмы и очистили дно реки, отмечает РИА «Оренбуржье».

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ООО «Оренбург Водоканал» Борис Заводчиков и начальник отдела информационных технологий Андрей Волков погрузились в воды Урала, чтобы найти затонувший мусор.

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