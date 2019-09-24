Ижевск включили в число городов для самых бюджетных поездок осенью

Ижевск вошел в топ-10 городов, куда можно совершить бюджетную турпоездку осенью. Специалисты учитывали стоимость проживания, посещение городских музеев и обед в кафе. Рейтинг составило агентство «ТурСтат».

В этом списке Ижевск занимает десятую строчку. На первых трех расположились великий Новгород, Рязань и Вологда. Отдых в них обойдется в среднем в 2,5 тыс. рублей в сутки на человека. Далее следуют Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк и Брянск пишет ИА «Сусанин».

Ранее Ижевск называли одним из самых популярных железнодорожных направлений на Новый год. Туда в основном путешествуют из Москвы.