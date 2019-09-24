В Нижневартовске обрушилась кровля горящего магазина

Площадь пожара в двухэтажном магазине в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выросла до 800 кв. м. Обрушилась кровля на 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара в магазине «Светофор» составляет 800 кв. м, обрушение кровли на 300 кв. м», — приводит слова сотрудника ведомства «РИА Новости» во вторник, 24 сентября. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:49 по местному времени (9:49 мск). Посетители и сотрудники магазина эвакуировались самостоятельно.

«В тушении пожара задействованы 43 человек личного состава и 11 единиц техники», — говорится в сообщении на сайте МЧС по ХМАО.

Ранее во вторник пожар вспыхнул в цехе Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге, спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Данных о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало, причины возгорания устанавливаются.