НМГ запустит новый сервис для любителей сериалов

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) 24 сентября запустит онлайн-сервис more.tv. Пользователи смогут увидеть как премьеры уже существующих российских и зарубежных сериалов раньше выхода на ТВ, так и эксклюзивный контент, созданный специально для этой платформы в линейке more originals.

Помимо сериалов, подписчики сервиса смогут увидеть стриминг эфирных и платных телеканалов и важные события мирового спорта. Всё это будет доступно бесплатно с рекламой или в единой подписке. С 24 сентября подписка more.tv появится в пакетах «Ростелекома» и «МегаФон ТВ».

«Наша задача как медиахолдинга — присутствовать во всех сегментах, где есть наша аудитория. Мы выстраиваем диалог со зрителем в том числе и в цифровой среде. С помощью сервиса more.tv пользователи получат доступ к качественному контенту в интернете», — рассказала гендиректор НМГ Ольга Паскина.

25 сентября на more.tv стартует премьера криминальной драмы «Блудный сын» (FOX), а также комедия «Как стать Богом в Центральной Флориде» (Showtime). Позже ожидаются триллер с Джулией Ормонд «По расчету» (BBC), подростковая драма «В поисках Аляски» (Hulu) и десятый сезон популярного зомби-апокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» (FOX).

Также эксклюзивно доступны новый сезон антиутопии «Рассказ служанки», экранизация романа «Уловка-22» в постановке Джорджа Клуни (Hulu), испанский эротический триллер «Влечение» (Canal+) с Марио Касасом, драма по роману Элены Ферранте «Моя гениальная подруга» (HBO), адаптация детективного бестселлера «Маленькая барабанщица» (AMC), новые яркие экранизации BBC по романам Агаты Кристи «Испытание невиновностью» и «Убийства по алфавиту» и многие другие проекты.