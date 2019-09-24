Прямой эфир

Власти Волжского заказали диагностику дорожной сети за 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние дорог города-спутника Волжский проверят за 2 млн рублей. Тендер на проведение диагностики дорожной сети объявил городской комитет благоустройства и дорожного хозяйства. Торги состоятся в середине октября 2019 года. При выборе подрядчика в том числе будет учитываться квалификация претендента.

Подрядчик должен будет оценить все дороги Волжского на предмет неровностей и повреждений. Для этого каждую улицу разделят на участки в 100 м и будут проверять их по отдельности.

Сначала диагностируют магистрали, затем улицы и внутриквартальные проезды. Всё это, как отмечает ИА «НовостиВолгограда», позволит властям оценить, где дорожный ремонт провели с нарушениями и какие улицы необходимо восстанавливать в срочном порядке. В списке дорог — 149 проездов, проспектов и улиц общей протяженностью более 257 км.

В Волгоградской области в течение пяти лет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать более 1,9 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области за три года построят и модернизируют более 40 спортивных объектов. Это сделают в рамках нацпроекта «Демография».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитальный ремонт ТЮЗа в Волгограде начнется в 2020 году
Строительство новых зданий запретили в центре Волгограда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019