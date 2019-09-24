Власти Волжского заказали диагностику дорожной сети за 2 млн рублей

Состояние дорог города-спутника Волжский проверят за 2 млн рублей. Тендер на проведение диагностики дорожной сети объявил городской комитет благоустройства и дорожного хозяйства. Торги состоятся в середине октября 2019 года. При выборе подрядчика в том числе будет учитываться квалификация претендента.

Подрядчик должен будет оценить все дороги Волжского на предмет неровностей и повреждений. Для этого каждую улицу разделят на участки в 100 м и будут проверять их по отдельности.

Сначала диагностируют магистрали, затем улицы и внутриквартальные проезды. Всё это, как отмечает ИА «НовостиВолгограда», позволит властям оценить, где дорожный ремонт провели с нарушениями и какие улицы необходимо восстанавливать в срочном порядке. В списке дорог — 149 проездов, проспектов и улиц общей протяженностью более 257 км.

В Волгоградской области в течение пяти лет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать более 1,9 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области за три года построят и модернизируют более 40 спортивных объектов. Это сделают в рамках нацпроекта «Демография».