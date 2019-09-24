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Охотник попал в себя вместо утки в Ленинградской области

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В Волоховском районе Ленинградской области госпитализирован мужчина, который выстрелил в себя на охоте. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 23 сентября. Двое охотников вышли в акваторию Ладожского озера на резиновой лодке. Один из них прицелился в утку, но лодку качнуло, и он получил ранение от самого себя. Друг раненого оказал ему первую помощь и привез на базу отдыха в город Новая Ладога.

17 сентября сообщалось, что в Ленинградской области найдена 88-летняя женщина, заблудившаяся в лесу. Волонтеры обнаружили ее спустя сутки. Пережить ночь в лесу пожилой женщине помогла подготовка, сменная одежда, термос и еда, которую она взяла на перекус.

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