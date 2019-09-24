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Курганская область сэкономит бюджетные средства на доплатах чиновникам

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Курганская облдума приняла в двух чтениях закон об изменении правил получения доплаты к пенсии бывшим чиновникам. Таким образом планируется сэкономить средства в бюджете региона.

«Предлагается установить срок замещения должностей государственной службы Курганской области не менее девяти лет для получения доплаты к пенсии», — пояснила замначальника Главного управления соцзащиты населения Тамара Иванова. Сейчас этот срок составляет пять лет, отмечает ИА «Ура.ру».

По словам Ивановой, по факту госслужащий с региональным стажем более 16 лет может рассчитывать на добавку к пенсии наравне с чиновником, отработавшим в Курганской области лишь пять лет. «Вместе с тем доплата к пенсии является дополнительной мерой поддержки, предоставляемой за счет средств областного бюджета, который носит дотационный характер», — резюмировала чиновница.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью. По его мнению, слияние может дать толчок для развития Курганской области, где сейчас отсутствуют точки роста.

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