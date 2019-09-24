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Полузатонувшие суда нашли в реках под Петербургом

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Масштабный рейд провели на реках Ижора и Большая Ижорка сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и эксперты ФБУ «Балттехмордирекция».

Они начались после многочисленных жалоб местных жителей, которые утверждали, что водоемы загрязняют сточные воды. Кроме того, обеспокоенность людей вызывала мертвая рыба, плавающая на поверхности рек.

Во время проверки инспекторы обнаружили три полузатонувших судна, строительный мусор и опилки. Всё это было найдено рядом с заводом по производству фанеры «Свеза».

Сейчас эксперты должны установить, при каких обстоятельствах строительный мусор появился в водоемах, и на основе этого принять административные меры.

Как отмечает телеканал «78», в ближайшее время Роспотребнадзор займется проверкой рек Охта и Славянка.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на берегу Финского залива стоянку первобытных людей.

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