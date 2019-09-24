Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев заявил, что независимые лингвисты обнаружили агитацию в публикации посольства США в Twitter, в которой говорилось о несанкционированном митинге в Москве 3 августа. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости».

«У нас есть подтверждение, что именно в этой публикации, которую они там разместили <...>, имела место агитация к участию в неразрешенном митинге, демонстрации, шествии», — отметил Пискарев.

Речь идет о публикации посольства США, в которой был указан подробный маршрут несанкционированного митинга, прошедшего в российской столице 3 августа.

В августе сообщалось, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание послов тех стран, на сайтах диппредставительств которых размещались сообщения о митингах в Москве. Кроме того, по словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.

В Москве прошло уже шесть протестных акций. Последняя состоялась 31 августа. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.