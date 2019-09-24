Запуск движения по улице 30 лет Победы отложили в Тюмени

Улица 30 лет Победы в Тюмени останется закрытой для движения транспортных средств до начала октября. Изначально ее планировали открыть 20 сентября.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города рассказали, что перенос сроков открытия связан с реконструкцией транспортной развязки по улице Мельникайте через ж/д Москва–Владивосток. Об этом информирует портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени из-за реконструкции теплосетей до 30 октября ограничено движение для транспорта по автодороге улицы 25-го Октября (на участках от Водопроводной до Орджоникидзе и от Пристанской до Свердлова). Помимо этого, водителям следует объезжать улицу Свердлова на участке от 25-го Октября до Водников, а на Водников участок от Пароходской до дома № 4 по улице Фурманова.