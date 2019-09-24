Прямой эфир

Курс евро опустился до 70 рублей

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе торгов на Московской бирже утром во вторник, 24 сентября, курс евро к рублю снизился до отметки в 70 рублей. Это на 0,24% ниже к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.

Держится в курсе: к сентябрю рубль вернет утраченные позиции
Резкое ослабление нацвалюты в августе произошло из-за снижения цен на нефть и неопределенности в мировой торговле

Курс евро в последний раз находился на отметке 70 рублей 25 июля текущего года. Курс доллара США также снизился и в то же время составлял 63,68 рубля. Это на 0,25% ниже уровня предыдущих торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на торгах биржи ICE в Лондоне снизилась на 0,77% и составила $64,27 за баррель, пишет ТАСС.

16 сентября курс доллара опускался до 63,57 рубля. Это произошло впервые с 1 августа. В августе эксперты Центробанка связали падение курса рубля с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка». В том же месяце курс доллара на торгах Мосбиржи впервые за полгода поднялся выше 67 рублей. Ранее, 14 августа, он достиг 66,07 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019