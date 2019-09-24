Курс евро опустился до 70 рублей

В ходе торгов на Московской бирже утром во вторник, 24 сентября, курс евро к рублю снизился до отметки в 70 рублей. Это на 0,24% ниже к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.

Курс евро в последний раз находился на отметке 70 рублей 25 июля текущего года. Курс доллара США также снизился и в то же время составлял 63,68 рубля. Это на 0,25% ниже уровня предыдущих торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на торгах биржи ICE в Лондоне снизилась на 0,77% и составила $64,27 за баррель, пишет ТАСС.

16 сентября курс доллара опускался до 63,57 рубля. Это произошло впервые с 1 августа. В августе эксперты Центробанка связали падение курса рубля с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка». В том же месяце курс доллара на торгах Мосбиржи впервые за полгода поднялся выше 67 рублей. Ранее, 14 августа, он достиг 66,07 рубля.