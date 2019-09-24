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Ветеранам помогут с ремонтом жилья в Омской области

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Власти Омской области готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано более 100 основных мероприятий, объявили на оргкомитете под председательством главы региона Александра Буркова.

«Мы должны поздравить и поблагодарить каждого участника Великой Отечественной войны, достойно почтить память погибших», — отметил губернатор.

Главным событием станет торжественное собрание и театрализованная концертная программа. В День Победы, 9 мая 2020 года, состоится парад войск Омского гарнизона. Предполагается участие бронетехники и авиации, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Александр Бурков поручил органам соцзащиты изучить условия, в которых проживают ветераны, и помочь им с ремонтом. В Омской области отреставрируют памятники и мемориальные доски. В столице региона благоустроят улицы, названные в честь героев войны, — таких в Омске 103.

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