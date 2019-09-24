Челябинскую птицефабрику обвинили в нарушении норм и могут закрыть

Природоохранная прокуратура Челябинска нашла многочисленные нарушения в работе птицефабрики «Равис». Во время проверки специалисты выясняли, соблюдает ли предприятие законодательство при обращении с отходами.

Выяснилось, что фабрика вообще не имеет нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, техосмотр газоочистного оборудования проводился лишь раз в год при законной норме в два раза, сообщили сайту «Первый областной» в надзорном ведомстве.

Административные дела возбуждены по двум статьям: «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий». Гендиректору ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» предписано срочно устранить нарушения.

Челябинцы начали жаловаться на невыносимый запах в городе и окрестностях с середины августа. Так, жители села Камышевка утверждали, что их атакуют полчища мух. Выяснилось, что птицефабрика выбрасывала на поля помет птиц под видом производственного удобрения.