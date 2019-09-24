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Нашелся пропавший журналист Ura.ru

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Фото: facebook.com/Александр Поздеев
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Журналист уральского информагентства Ura.ru Александр Поздеев, который накануне пропал в Екатеринбурге, нашелся живым. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых во вторник, 24 сентября.

«Поисковым мероприятиям полиции дан отбой, журналист нашелся, сам приехал домой на машине. Живой и здоровый», — приводит его слова ТАСС.

Горелых добавил, что позднее корреспондент приедет в полицейский отдел и даст объяснения, где он пропадал.

Об исчезновении Поздеева заявило само агентство днем в понедельник, 23 сентября. Он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении не было, а телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены.

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