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Англоязычный квест проведут в Курске

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В Курске сегодня, 24 сентября, состоится молодежный квест «В ритме города», посвященный Дню города. От обычных квестов его будет отличать то, что проведут его на английском языке.

Как отмечает «Курская правда», такой формат выбран не случайно: приезжая в другую страну, молодые люди параллельно с получением образования знакомятся с ее культурными и историческими ценностями. Таким образом, участие в этом мероприятии поможет подтянуть иностранный язык.

В программе — пеший маршрут по центральным улицам Курска в игровой форме, соревнования по городскому ориентированию, творческие задания, проверка знаний по истории. Участвовать в квесте могут смешанные команды из числа российских и иностранных студентов.

Ранее сообщалось, что в курском Железногорске реконструировали музей истории Михайловского ГОКа. Он должен стать открытой площадкой для молодежи.

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