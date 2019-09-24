Прямой эфир

Более 100 человек ищут потерявшуюся в красноярской тайге семью с детьми

0
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские, спасатели и волонтеры ищут семью с детьми, пропавшую в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил региональный главк МВД.

Семья направилась в лес на выходные за шишками, до сих пор местонахождение мужчины 1970 года рождения, женщины 1973 года рождения и их двух детей, 1999 и 2008 годов рождения, не установлено.

Всего в поисках семьи задействованы 125 полицейских, сотрудники МЧС и добровольцы. «Стражи правопорядка устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения», — говорится в сообщении на сайте полиции.

12 сентября в Заринском районе Алтайского края сотрудники МЧС спасли 81-летнюю женщину, которая потерялась в лесу около села Новоманошкина. 4 сентября на пасеке в Приморском крае нашли 15-летнего подростка, которого искали в тайге почти две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК назвали регионы России с наиболее частыми пропажами детей
Женщина с двумя детьми пропала в Ростовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019