Более 100 человек ищут потерявшуюся в красноярской тайге семью с детьми

Полицейские, спасатели и волонтеры ищут семью с детьми, пропавшую в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил региональный главк МВД.

Семья направилась в лес на выходные за шишками, до сих пор местонахождение мужчины 1970 года рождения, женщины 1973 года рождения и их двух детей, 1999 и 2008 годов рождения, не установлено.

Всего в поисках семьи задействованы 125 полицейских, сотрудники МЧС и добровольцы. «Стражи правопорядка устанавливают и опрашивают всех лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения», — говорится в сообщении на сайте полиции.

12 сентября в Заринском районе Алтайского края сотрудники МЧС спасли 81-летнюю женщину, которая потерялась в лесу около села Новоманошкина. 4 сентября на пасеке в Приморском крае нашли 15-летнего подростка, которого искали в тайге почти две недели.