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Москвичам пообещали по-октябрьски холодную погоду 24 сентября

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 24 сентября, ожидает по-октябрьски холодная погода с неустойчивыми прояснениями и кратковременными дождями, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», в столице столбики термометров «с трудом» достигнут отметки в +6...+8 градусов, по области +4...+9, что соответствует показателям второй половины октября.

Ожидается северо-западный и западный ветер скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Между тем, согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие выходные в Москве возможно потепление. Температура воздуха в столице может подняться до 12–13 градусов тепла.

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