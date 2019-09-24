Прямой эфир

США могут предложить Турции новые условия по поставкам Patriot и F-35

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон может сделать Анкаре новое предложение по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил Haberturk.

Плюшки и гаечный ключ: что дает участие в программе F-35
США не хотят допускать Японию в пул партнеров программы истребителя пятого поколения

По данным издания, стороны готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле на уровне $100 млрд. В рамках документа Турция получит новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35. Вашингтон также снизит для Анкары пошлины на алюминий и сталь.

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки Patriot у США при выполнении всех условий Анкары.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор сравнил ПВО России и США
Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019