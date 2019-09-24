США могут предложить Турции новые условия по поставкам Patriot и F-35

Вашингтон может сделать Анкаре новое предложение по поставкам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил Haberturk.

По данным издания, стороны готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле на уровне $100 млрд. В рамках документа Турция получит новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35. Вашингтон также снизит для Анкары пошлины на алюминий и сталь.

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки Patriot у США при выполнении всех условий Анкары.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.