США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве

США и Польша договорились о расширении военного сотрудничества. Президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию. Америка разместит на территории Польши эскадрильи разведывательных беспилотников, также штаты увеличат численность своих военнослужащих на тысячу — до 5500 человек. Взамен власти США отменят визы для граждан Польши, об этом заявил Дональд Трамп. Сейчас Вашингтон работает в этом направлении.