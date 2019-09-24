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Полиция Индонезии задержала более 300 участников беспорядков

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Полиция Индонезии задержала более 300 подозреваемых в участии и организации беспорядков в провинции Папуа, во время которых более 60 человек получили ранения, и 21 человек погиб. Об этом сообщил официальный представитель правоохранительных органов республики Дэди Прасетио.

По предварительным данным, большинство задержанных являются студентами университета в административном центре провинции Джапуре. Сотрудники полиции выясняют роль каждого из подозреваемых в беспорядках, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал «Детик».

20 августа беспорядки на востоке Индонезии привели к тому, что власти страны ограничили доступ к интернету. Поводом для беспорядков, участниками которых стали тысячи папуасов, стал инцидент 18 августа, когда студенты-яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа.

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