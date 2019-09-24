Прямой эфир

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

По его словам, такие нововведения в авиасообщении России с другими странами будут способствовать росту потока туристов в Санкт-Петербург до 6 млн человек в год к 2025 году.

Помимо этого, в аэропорту Пулково планируется запустить в тестовом режиме седьмую степень «свободы воздуха», то есть проведение прямых рейсов из Петербурга в другие государства без пересадок на территории страны происхождения авиакомпании, пишет «Газета.ру».

В конце августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании в этих странах лоукостеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт для лоукостеров предложили построить в Клину
Лоукостер «Победа» планирует летать в Египет и продавать туда туры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019