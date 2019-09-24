Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

По его словам, такие нововведения в авиасообщении России с другими странами будут способствовать росту потока туристов в Санкт-Петербург до 6 млн человек в год к 2025 году.

Помимо этого, в аэропорту Пулково планируется запустить в тестовом режиме седьмую степень «свободы воздуха», то есть проведение прямых рейсов из Петербурга в другие государства без пересадок на территории страны происхождения авиакомпании, пишет «Газета.ру».

В конце августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании в этих странах лоукостеров.