Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

В России ежегодно более 10 тыс. детей попадают в список пропавших без вести. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

По ее словам, в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13,6 тыс. несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года были получены 8383 таких сообщения.

Петренко добавила, что наибольшее число детей и подростков, находящихся в розыске, приходится на Московскую, Свердловскую, Иркутскую, Нижегородскую области, а также на Красноярский и Ставропольский края, пишет «Газета.ру».

В Следственном комитете (СК) отметили, что чаще всего дети пропадают из-за конфликтных отношений в семье, асоциального поведения родителей, жестокого обращения и неблагоприятных условий для жизни.

11 сентября СК сообщил об участившихся случаях пропажи детей в первой половине 2019 года.