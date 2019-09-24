Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным и с его командой», — заявил венесуэльский лидер в понедельник, 23 сентября, в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Кроме того, по словам Мадуро, он планирует встретиться с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул сотрудничеству Москвы и Каракаса в экономической, а также социальной и культурной сферах, передает «РИА Новости».

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о подготовке к визиту в Россию венесуэльского лидера.