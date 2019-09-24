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После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

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Одиннадцать полицейских понесли наказание в Краснодарском крае после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В частности, своих должностей лишились четверо сотрудников патрульно-постовой службы, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Кроме того, дисциплинарные наказания были применены к руководителям полицейских, замешанных в инциденте. Также строгому наказанию подверглись два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю, пишет «Газета.ру».

В ночь на 26 августа трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и юношу. По версии следствия, стражи порядка, пообещав не привлекать несовершеннолетнюю к ответственности за непристойное поведение в общественном месте, изнасиловали ее.

Сотрудников правопорядка сначала уволили из правоохранительных органов, а затем 27 августа поместили в СИЗО.

Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась волейболистка из Подмосковья.

СУ СК по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 2 ст. 133 УК Российской Федерации («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера»).

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