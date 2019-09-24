Эксперты спрогнозировали основных лидеров поставки газа через 10 лет

Солнечные батареи, ветрогенераторы, тихая «зеленая» жизнь? Всё будет не так! Больше огня, химии и труб! Будущее — за природным газом. В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) просчитали, кто захватит рынок голубого топлива через 10 лет.

Драгоценный пирог поставок поделят Россия, США и Катар. Предсказание ученых: 160 млрд куб. м импорта у США, 190 млрд куб. м у Катара. Но главный скачок сделает Россия — трехкратный рост: 402 млрд куб. м газа в год сделают страну лидером. Но просто так это лидерство никто не отдаст.