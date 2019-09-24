Старейший туроператор мира объявил о своей ликвидации

Банкротство компании Thomas Cook ударит по популярности пакетных туров. По словам экспертов, кризиса на туристическом рынке не ожидается. 600 тыс. туристов со всего мира оказались в подвешенном состоянии. Отдых сорван из-за банкротства старейшего туроператора Thomas Cook.

В международных аэропортах ажиотаж, нервное напряжение растет. В Испании отменили 46 рейсов, в терминалах давка. Аэропорт Балеарских островов переполнен. Тысячи туристов ожидают вылеты в США. Задержаны рейсы в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме. Крах Thomas Cook затронул 160 тыс. британцев и 140 тыс. немецких туристов. Сорван отдых 18 тыс. клиентов в Скандинавии и 10 тыс. во Франции.

Властям придется самостоятельно возвращать своих граждан домой, на это уйдет две недели. Операцию уже называют крупнейшей в истории эвакуацией мирных граждан. Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться. Банкротство британского туроператора не повлияло на работу принадлежащего ему в России «Библио-Глобуса», российский перевозчик отправляет туристов в обычном режиме.

Все вылеты и возвраты клиентов «Интуриста» на регулярных и чартерных рейсах также проходят в плановом режиме, туристов размещают в отелях, отмены запланированных туров нет.